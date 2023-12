Fusillade à la Médina, braquages à Grand Yoff, Colobane… : Retour sur la sanglante razzia de «Boy Djinné» et ses acolytes

L'enquête sur le braquage suivi d'une fusillade à la Médina a révélé les actions violentes commises par une bande de multirécidivistes qui s'était formée en prison. À leur tête, le fameux Baye Modou Fall alias Boy djinné qui a été encore déféré hier informe le quotidien Libération de ce lundi 19 décembre.



Baye Modou Fall risque de finir ses jours en prison. Libéré il y a à peine 5 mois, le «Michael Scotfield » sénégalais, célèbre pour ses évasions spectaculaires, avait été arrêté récemment par la Section de recherches (Sr) de Thiès alors qu’il projetait avec ses trois complices un cambriolage à Touba. Placé sous mandat de dépôt par le juge du 2ème cabinet de Diourbel pour sept chefs d'inculpation, « Boy djinné » a été discrètement transféré au Camp pénal de Dakar qui est plus sécurisé.

C'est avec la même discrétion qu'il a été extrait du Camp pénal puis déféré au parquet hier, en même temps que d’autres multirécidivistes. En effet, enquêtant sur le braquage suivi d'une fusillade à la Sûreté urbaine, ils ont mis à jour l'existence d'une dangereuse entreprise criminelle qui sévissait depuis début novembre 2023. Braquages armés en série. Dans la nuit du 09 au 10 novembre 2023, à bord d’un véhicule de marque Ford, des malfaiteurs ont tenté de braquer une agence de transfert d'argent à la Médina rappelle Libération. Au cours de leur forfait, ils ont blessé gravement, par arme à feu, le gardien des lieux.



Quelques jours après, dans la nuit du 25 au 26 novembre 2023, un autre braquage a été commis, dans une société de distribution située à Colobane, par des malfaiteurs, toujours a bord d'un véhicule de marque Ford. Au cours de leur fuite, ils ont tiré des coups de feu en direction des témoins, après avoir emporté le disque dur des caméras de surveillance. Le lendemain, dans la nuit du 26 au 27 novembre 2023, un autre cambriolage, d'une rare violence, a été froidement exécuté à Golf. Cette nuit, des malfaiteurs, au nombre de quatre, se sont rendu dans la société « Chef Aida », sise a la Cité Fayçal pour commettre un braquage. Armés de pistolets et de machettes, ils ont blessé les gardiens des lieux. Ayant tenté en vain de pénétrer dans les locaux de la société, ils se sont introduits dans une maison voisine pour s'attaquer à une pauvre dame qu'ils ont violenté avant de s'emparer d'une somme de deux millions de francs Cfa. Ils ont aussi emporté des bijoux en or et en diamant d'une valeur de quinze millions de francs Cfa.



Enfin, le 29 novembre, deux individus à bord d'une moto ont attaqué, en plein jour à la Médina, une personne qui venait d'effectuer une opération financière portant sur cinq millions. C'est ainsi qu'ils ont ouvert le feu sur un des poursuivants et sur un agent de police qui tentait de les interpeller. Néanmoins, le nommé Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye a été interpellé puis conduit au parquet. Les investigations effectuées de suite par la Sûreté urbaine (Su) de Dakar qui pistait le véhicule de marque Ford a permis de procéder à l'interpellation, le 07 décembre, du nommé Ahmadou Ndiaye.



Lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, il a avoué qu'il avait remis le véhicule à Baye Modou Fall alias Boy Djinné. Il a soutenu qu'il avait loué le véhicule à ce dernier moyennant trente mille (30.000) FCFA par jour. Ahmadou Ndiaye a révélé que Baye Modou Fall avait pris le véhicule pour la période du 25/11/2023 au 05.12.2023. La suite des recherches a permis d'arrêter le nommé Mamadou Lamine Diallo, élargi de prison après 9 ans de détention. Il a déclaré qu'il a connu le nommé Boy Djinné en prison mais ne ferait pas partie de son groupe. Consécutivement, il a été procédé à l'interpellation du nommé Modou Ndiaye et de Khadim Lô. La perquisition effectuée chez eux a permis la découverte d'une arme à feu, de cagoules, de la moto utilisée lors du braquage à la Médina et des gants.



Revenant sur les différents braquages auxquels il a participé, Khadim Lô a tenu au préalable à indiquer que lors de l'interpellation de Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye durant l'attaque à main armée à la Médina où celui-ci avait tiré à bout portant sur la foule, il était le conducteur de la moto. Outre cet acte criminel, Khadim Lô a aussi reconnu sa participation au cambriolage du bureau de change de la Médina dans lequel le vigile a été blessé par balle. Cette nuit, dit-il, il était venu, à bord de sa moto, en compagnie du nommé Modou Ndiaye et a trouvé sur les lieux le nommé Mamadou Lamine Diallo alias « Baye Darou ».



Sur place, il a retrouvé les autres membres de la bande qui étaient encagoulés et à bord d'un véhicule. En plus, il a ajouté que dans la nuit du 25 au 26 novembre, il a participé au cambriolage de la société de distribution sise à Colobane. Mais, il a tenu à renseigner que cette nuit, leur groupe a été complété par Baye Modou Fall. Khadim Lô a affirmé qu'ils étaient à bord d'un véhicule, de marque Ford.C'est ainsi que vers 11 heures, ils sont revenus avec du matériel qu'ils avaient acquis pour la circonstance, notamment une meule électrique et d'autres outils devant servir à défoncer le coffre-fort qui contenait une forte somme d'argent. Après avoir défoncé la porte, ils ont pu accéder dans le local où était gardé le coffre. En dehors de ces faits, il a souligné qu'ils planifiaient d'autres attaques portant sur des commerces, notamment des bijouteries car il avait personnellement procédé à la reconnaissance de certains sites mais ils n'ont pas pu réaliser ces actes.



Interrogé, Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye a reconnu sa participation aux cambriolages avant d'indiquer que c'est Mamadou Lamine Diallo qui conduisait le véhicule et c'est lui qui aurait étranglé le vigile des lieux à la Médina. Relativement au cambriolage de la société de distribution à Colobane, il a reconnu aussi avoir pris part à «l'opération ». Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye a reconnu qu'il est l'auteur des coups de feu et c'est l'arme qui a été saisi lors de son interpellation durant le braquage à la Médina qu'il a utilisé.



Extrait du Camp pénal, Baye Modou Fall a admis qu'il était bien présent sur les lieux, en compagnie de Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye a lors du braquage a Colobane. Sur place, il a constaté que des convoyeurs de fonds étaient en train d'introduire des sacs remplis d'argent à l'intérieur d'une société.Alors que Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye voulait les attaquer du fait qu'il detenait une arme a feu, il l'en a dissuade à cause de la fréquentation des lieux à cette heure et l'a invité à attendre la nuit pour pénétrer dans les locaux de la société. Aux environs de 02h, ils sont retournés sur le site pour retrouver Bamba Ousmane Ben Afane Ndiaye qui s'était préalablement prémuni des outils pour défoncer le coffre-fort, notamment un sac contenant une meule électrique entre autres…



Cependant, alors qu’ils étaient en train de s'affairer autour des lieux, après avoir défoncé les portes de la société, un habitant du quartier a donné l'alerte, entrainant leur fuite. Au cours du repli, il a entendu des coups de feu mais soutient en ignorer l'auteur. Interpellé sur le cambriolage de Golf, il a reconnu aussi en faire partie. À noter que toutes ces personnes, déférées hier pour des faits criminels dont vols avec violence commis la nuit avec usage d'armes et de moyens roulants, sont des multirecidivistes. D'ailleurs, cette bande s'est formée à l'intérieur de la prison car dès que les mis en cause ont été libérés, ils ont recommencé les braquages. À l'exception de Boy Djiné qui a été reconduit au Camp pénal, tous les autres suspects ont bénéficié d'un retour de parquet.



Mouhamadou Moustapha GAYE