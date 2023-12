Fuseaux horaires : Ces pays seront les premiers à célébrer la nouvelle année

Le Sénégal est encore à une journée d'une impatiente transition qui le propulsera vers une nouvelle année. Durant ce temps, les fuseaux horaires nous démontrent que quelques pays extérieurs auront le parfait privilège de devancer d'autre nations en terme de célébration.

Le temps des uns n'est pas celui des autres, dit-on. Bien que les réjouissances se font déjà sentir dans les rues de Dakar, nous ne nous situons même pas encore à la porte de la nouvelle année 2024, contrairement à d'autres pays s'approchant à grand pas de la fin et du début d'une période toute neuve de leur existence.

En effet, en prêtant grande attention aux décalages horaires, nous remarquons que les îles du Pacifique sont en bonne position. Une partie des territoires de Kiribati, situé à l'est de la ligne internationale de changement de date, seront les premières à voir le nouveau jour de l'année 2024. Après elles, les suivront une heure plus tard d'autres terres du Pacifique comme le Samoa et la Nouvelle-Zélande, succédé par l'Australie.