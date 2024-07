France : sept morts à Nice dans un incendie probablement criminel

Un incendie, très probablement criminel sur fond de trafic de stupéfiants, a fait sept morts au sein d'une même famille d'origine comorienne -dont trois enfants et un adolescent- dans la nuit de mercredi à jeudi, dans un immeuble de Nice dans le sud-est de la France.



Le sinistre a ravagé un appartement du septième et dernier étage d'un immeuble d'un quartier populaire de l'ouest de la ville, gangrené par les trafics de stupéfiants.



"Ce qui s'est produit ici est absolument terrible, abominable", a commenté le Premier ministre Gabriel Attal qui s'est rendu sur place avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en indiquant que "trois individus sont recherchés".



"Nous sommes tous choqués par le nombre de victimes", a réagi de son côté le président Emmanuel Macron, en déplacement au Royaume-Uni.



Le bilan est en effet terrible. Trois mineurs de 5, 7, 10 et 17 ans, ainsi que deux femmes de 22 et 46 ans, tous de la même famille d'origine comorienne, sont morts dans l'appartement, ont indiqué les autorités.



Le dernier mort, un homme de 45 ans décédé des suites de ses blessures, s'était lui défenestré pour fuir le brasier, alors que des voisins avaient placé des matelas pour tenter d'atténuer la violence des chutes.



Selon des membres de la communauté comorienne locale, deux membres de la famille ont survécu: un adolescent de 17 ans, jumeau de celui décédé dans l'appartement, et son grand frère de 19 ans. "Ils sont détruits", a dit Nadjim Maecha, président de l'association de solidarité comorienne.



- Trois départs de feu -

Les investigations "confortent totalement la piste criminelle", a conclu en fin de journée le parquet dans un communiqué, en évoquant notamment "trois départs de feu aux 1er, 2e et 3e étages".



Le procureur de Nice, Damien Martinelli, a précisé que les enquêteurs exploraient "la piste de faits intervenant dans le cadre d'un conflit sur fond de trafic de stupéfiants, sans lien avec les victimes et leur famille".



Il précise que l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville de Nice a permis de détecter "une voiture de couleur sombre, de type citadine", stationnée sur les lieux peu avant l'alerte incendie faite à 2h28 exactement.



Les caméras voient "trois jeunes hommes aux visages non dissimulés, vêtus simplement de tee-shirts et de shorts", sortir de ce véhicule puis "casser la porte d'entrée de l'immeuble", dans le quartier paupérisé des Moulins.



"Ils en ressortaient très peu de temps après et prenaient la fuite. Le feu se déclarait juste après", ajoute le procureur, selon qui "la pluralité de mises à feu a contribué à la propagation très rapide des flammes".



Sur la base de ces nouveaux éléments, l'enquête ouverte jeudi matin couvre désormais les chefs de "destruction volontaire par incendie en bande organisée ayant entraîné la mort" et d'"association de malfaiteurs", a précisé le magistrat.



Au total, une quinzaine de familles ont été accueillies dans une salle municipale voisine, dans l'attente d'un relogement.



Assise sur un lit pliant, pendant que ses quatre filles de 4 à 10 ans dessinent, Soibrata, qui habitait au 5e étage, a évoqué sa panique dans la nuit.



"J'ai entendu du bruit, j'ai vu des gens qui couraient dehors. Il y avait le feu dans la cage d'escalier, la fumée entrait sous la porte. J'ai réveillé les enfants, on a appelé les pompiers, ils nous ont dit de mettre des serviettes mouillées sous les portes et d'aller sur le balcon. Finalement, on a été évacués sur l'échelle, d'abord les filles et puis nous", raconte-t-elle.



Plusieurs habitants ont raconté s'être relayés pour arroser les auvents et parasols des balcons afin d'éviter la propagation du feu par des éléments tombant des balcons en flamme.



Cet incendie est le plus grave en France depuis le sinistre du 9 août 2023 qui avait fait 11 morts dans un gîte de vacances accueillant des personnes handicapées mentales légères près de Colmar, dans l'est de la France.