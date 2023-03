France/retraites: les forces de l'ordre interviennent place de la Concorde occupée par les manifestants

Les forces de l'ordre sont intervenues jeudi en début de soirée non loin de l'Assemblée nationale, sur la place de la Concorde, occupée par des milliers de manifestants hostiles à la réforme des retraites, ont constaté des journalistes de l'AFP.



Elles ont procédé à l'interpellation d'au moins 38 personnes, notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations, a indiqué la préfecture de police.



Selon la préfecture de police, les forces de l'ordre sont entrées en action, notamment avec des canons à eau, après une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque, au centre de la place.



Leurs charges et l'utilisation de gaz lacrymogènes ont éloigné les manifestants du pont qui mène à l'Assemblée nationale, et les ont repoussés de l'autre côté de la place.



Dans la soirée, quelques centaines de personnes se trouvaient toujours sur la place, où les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre plusieurs départs de feu sur le chantier de l'Obélisque, notamment sur des planches et une pelleteuse.



Des poubelles ont aussi été incendiées dans les rues alentours, a indiqué la préfecture de police.



Au milieu de l'après-midi, les premiers manifestants s'étaient rassemblés sur la place à l'appel du syndicat Solidaires, alors que la Première ministre Elisabeth Borne venait d'annoncer devant les députés que la réforme controversée des retraites passerait sans vote des députés.