France/ Exportations illégales de luxueux véhicules vers le Sénégal: 4 mis en cause interpellés par la police

Plusieurs cas de vol de SUV ont été déclarés en cascade à Paris, en Île-de-France et même à Reims. C'est ainsi que les policiers de la sûreté départementale de l’Essonne ont commencé à mener leurs enquêtes pour mettre la main sur la bande de voleurs de ces véhicules modernes selon le Figaro .



En février 2023, un Peugeot 2008 déclaré volé, a été retrouvé stationné sur un parking de la commune d’Arpajon (Essonne) par un équipage de la BAC (brigade anticriminalité) possédant une fausse plaque d’immatriculation. Une équipe de surveillance déployée sur place, a pu observer un groupe d’individus prendre le volant du véhicule et se diriger en direction du port de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) ou le SUV a été chargé

dans un conteneur destiné à embarquer vers le port du Havre à destination du Sénégal. Les limiers ont réussi à empêcher le chargement et quelques jours plus tard, ils ont également intercepté cinq autres conteneurs similaires. Au total, il s'agit de 7 SUV déclarés volés à Paris et ses environs estampillés Toyota, Lexus et Peugeot.



Le commanditaire est âgé de 57 ans et de nationalité camerounaise. Les enquêteurs ont découvert qu'il s'agit d'un homme sans profession envoyant les véhicules préalablement volés par des complices par voie maritime sur le continent africain à son propre frère. Il a été intercepté ainsi que trois de ses complices le mercredi 4 octobre à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) et Argenteuil (Val-d’Oise). L’un des suspects, qui purgeait déjà une peine à la maison d’arrêt d’Osny (Val-d’Oise), a dû être extrait de sa cellule afin d’être placé en garde à vue.



Ainsi, tous les quatre mis en cause ont été conduits dans les locaux de la sûreté départementale de l’Essonne dans le cadre de la poursuite de l’enquête ouverte sur ces exportations illégales...