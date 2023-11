Forum de Paris sur la paix/ Macky Sall: « Au fond, il ne s’agit pas de prôner une révolution, mais une évolution de la gouvernance économique et financière mondiale »

Le chef de l’Etat, Macky Sall, est arrivé en France ce jeudi pour participer au 6e Forum de Paris sur la paix. Cette rencontre, à l’initiative du président français Emmanuel Macron, réunie les organisations internationales, les chefs d’entreprise, les institutions bancaires et les décideurs du monde pour discuter des enjeux de paix et de sécurité dans le monde, ainsi que pour échanger sur le nouveau pacte financier mondial initié depuis juin 2023.



En présence du SG de l’OCDE et du Président Macron, le Président Macky Sall a tenu son discours ce vendredi en remerciant le Président français pour son invitation. « Tout d’abord, merci cher Emmanuel, pour ton invitation et ton accueil. Je voudrais aussi remercier les panélistes pour les échanges intéressants sur les acquis depuis le Sommet de Paris pour un nouveau Pacte financier mondial, et les perspectives en direction de la COP28 » a lancé le Président Sall au début de son discours.



Pour les conclusions du sommet, le Président Macky Sall estime qu’en voulant sortir des sentiers battus, il faudra être à la fois « volontaristes et réformateurs pour changer de paradigmes ». « C’est par volontarisme que le G20 a pu admettre l’Afrique en son sein, et que les pays membres du FMI, lors de leurs dernières Assemblées, ont décidé d’augmenter les ressources du Fonds et d’octroyer au continent un 3e siège au Conseil d’Administration « . Deux bonnes raisons selon le Président Macky Sall, de croire que « la réforme de l’architecture financière mondiale est possible », car, il ne s’agit pas au fond, « de prôner une révolution, mais une évolution de la gouvernance économique et financière mondiale afin qu’elle soit plus inclusive et reflète mieux les réalités de son époque » car, l’objectif du Sommet de Paris était de baliser la voie pour la réforme du système financier international, l’amélioration de la protection de la planète et la mobilisation de ressources en faveur des pays les moins nantis par des financements à faible coût. Le Président Macky Sall se félicitera du fait que l’OCDE ait donné le ton sur ce sujet en « adoptant en octobre 2021 l’Accord historique sur l’impôt minimum mondial de 15%.