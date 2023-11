Forum de Paris / Macron salue le "courage, l'engagement et l'exemplarité du président Macky Sall : "Quand il y a des Hommes d'État et d'engagement, ils avancent et protègent leur pays..."

À l'occasion du Forum de Paris sur la paix, le président Emmanuel Macron a salué la décision du président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat à la tête du pays. "Dans quelques mois, le président Macky Sall terminera son second mandat et je veux vraiment saluer son courage, son engagement et l'exemplarité qu'il porte sur le continent africain. Il a décidé que la démocratie s'exercerait comme elle doit s'exercer et qu'il y aurait des compétiteurs, ils sont multiples...", a-t-il réagi.

Poursuivant, M. Macron d'ajouter ceci en s'adressant au président Macky Sall. "Quand il y a des Hommes d'État et d'engagement, ils avancent et protègent leur pays des troubles et vicissutides du moment."

"Il a accepté à l'issue de son mandat de président, de prendre la responsabilité d'envoyé spécial du 4P et de présider ce comité de suivi...", a-t-il conclu.