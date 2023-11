Forum International de Dakar: " L’Afrique... qui contribue à éclairer le monde ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre"( Macky Sall).

Dans le cadre de la 9e édition du Forum International de Dakar sur la paix et la sécurité, le chef de l'État est revenu sur les besoins d’industrialisation et d’accès universel à l’électricité pour les pays africains. " Alors que la Cop 28 démarre cette semaine, je n’oublie pas que l’Afrique des potentiels et des solutions, c’est aussi une Afrique qui participe à la lutte contre le réchauffement de la planète, mais dans l’équité et la justice climatique. L’enjeu principal pour nos pays, c’est de pouvoir exploiter leurs ressources disponibles pour satisfaire leurs besoins d’industrialisation et d’accès universel à l’électricité dont plus de 600 millions d’africains sont encore privés".



Le président Macky Sall de miser sur les " (JETP-Just Energy Transition Partnerships) pour combler le gap. " Les Partenariats pour une transition énergétique juste (JETP-Just Energy Transition Partnerships) pourraient offrir de bonnes perspectives de collaboration dans ce sens. Je rappelle que le Sénégal a signé son JETP en juin dernier. Au titre de cet accord, notre objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique de 31 à 40% d’ici 2030, en mobilisant, avec le soutien du groupe des partenaires 2,5 milliards d’euros sur une période initiale de 3 à 5 ans, pour financer des projets éligibles au Partenariat".



" Pour nous, la coopération dans le cadre des JETP pourrait être une alternative crédible aux mesures unilatérales interdisant le financement à l’extérieur des sources d’énergies fossiles, y compris le gaz. L’Afrique des potentialités et des solutions qui contribue à éclairer le monde ne peut laisser la moitié de sa population vivre dans la pénombre", a-t-il conclu.