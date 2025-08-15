Fortes pluies à Dakar: l’hôpital Philippe Maguilen Senghor sous les eaux

De fortes pluies ont été enregistrées à Dakar ce matin. Au moment où ces lignes sont écrites, les eaux pluviales ont envahi l’hôpital Philippe Maguilen Senghor. Une équation qui devra pousser les autorités à déployer des moyens pour empêcher les eaux usées à stagner dans cet hôpital qui accueille du monde, mais également pour éviter des débordements pouvant affecter la quiétude des populations.







Parallèlement, de fortes pluies sont en train de s’abattre dans la banlieue notamment à Pikine Ouest.







Nous y reviendrons...

