Force Covid-19 / Transport terrestre : L’Etat perfuse le secteur avec une enveloppe de 5,250 Milliards de FCFA.

Le secteur du transport routier a bénéficié d’une enveloppe de 5, 250 milliards de FCFA pour faire face à cette crise économique. Une information livrée par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadj Oumar Youm qui ajoute : « J’ai rencontré les acteurs du transport routier pour discuter des mesures qui ont été prises, rappeler la nécessité de respecter les mesures qui ont été prises et veiller à ce que le transport public soit conforme aux mesures administratives, à la législation … » La répartition de cette enveloppe a été au cœur des discussions, selon toujours M. Youm. Ainsi DDD obtient 600 millions par mois, AFTU 500 millions par mois, taxi urbain 100 millions par mois, cars rapides et Ndiaga Ndiaye 100 millions, transport interurbain 450 millions...tel a été réparti le milliard 750 millions par mois alloué au sous-secteur des transports routiers dans le cadre de l'accompagnement financier face au Covid-19. L'annonce a été faite par le Ministre Oumar Youm face à la presse. Une action du gouvernement qui va permettre de sauver des milliers d’emplois, selon les représentants des acteurs de ce secteur qui ont rencontré leur ministre de tutelle, ce 30 avril 2020 à Diamniadio.