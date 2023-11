Fonds d’appui et de développement de la presse : « De 1 400 000 000, il passe à 1 900 000 000 FCFA, 190 organes de presse concernés et 166 radios communautaires… » ( Moussa B Thiam)

Le ministre de la communication, des télécoms et de l’économie numérique fait face présentement aux députés de la 14e législature. Un exercice de redevabilité pour éclairer les représentants du peuple sur certaines interpellations. Me Moussa Bocar Thiam a rappelé, relativement au Fonds d'Appui et de Développement de la Presse (FADP),le montant est passé de 1 400 000 000 FCFA en 2022 à 1 900 000 000 FCFA.







Pour l'exercice 2023 et 2024, le ministre rappellera « qu’un soutien financier a été apporté à 190 entreprises de presse, à 166 radios communautaires ainsi qu'aux organisations des médias ». Auparavant, poursuit le ministre, ce qu’on appelait Aide à la Presse et le ministre avait un pouvoir discrétionnaire dans la distribution des fonds. Aujourd'hui, avec le décret de 2021 la structuration de ce fonds a été réglementée. C'est un comité dont la composition est fixée par ce décret, qui procède à la répartition de ce fonds, en obéissant à des critères précis. « Actuellement, le Ministre n'a aucun pouvoir sur ce fonds » précise le ministre dans son rapport.







Concernant la RTS, Monsieur le Ministre dira que cette dernière a une mission de service public d'éducation, d'information, de promotion des politiques publiques et des activités du Gouvernement. A la différence des télévisions privées, elle a une grille des programmes particulière, qui tient compte de la spécificité de sa mission.







Cheikh S. FALL