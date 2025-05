Fonds Covid-19 / Assemblée Nat : L’immunité parlementaire de Ndèye Saly Diop Dieng levée avec 118 voix Pour et 14 voix Contre

Les députés de la 15e législature ont participé ce vendredi 2 mai 2025 à une séance plénière décisive concernant la levée de l’immunité parlementaire de Ndèye Saly Diop Dieng, ancienne ministre de la Femme, de la Famille et du Genre. Elle est accusée de détournement de 44 millions de francs CFA dans le cadre de la gestion des Fonds Covid-19.



La session s’est ouverte par la lecture du rapport de la commission Ad Hoc de l’Assemblée nationale. La parole a ensuite été donnée à la parlementaire pour sa défense. Dans une déclaration solennelle, elle a nié en bloc les accusations portées contre elle. « Je n’ai été ni coupable, ni complice de détournements de fonds... » a-t-elle déclaré devant ses collègues.



Malgré sa plaidoirie, le vote a été sans appel. Sur 165 députés, 132 ont voté, dont 118 pour la levée de l’immunité parlementaire et 14 contre.



Le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a ainsi proclamé la levée de l’immunité de leur collègue Ndèye Saly Diop Dieng.



L’ancienne ministre de la Femme et de la Famille peut ainsi faire l'objet de poursuites judiciaires dans le cadre de la mauvaise gestion des fonds publics pendant la pandémie.