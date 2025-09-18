Financement de l’économie : l’État du Sénégal lance un emprunt obligataire par appel public à l’épargne citoyen de 300 milliards





Conformément aux orientations de l’Agenda de transformation « Sénégal 2050 » , les ressources mobilisées seront affectées au financement de projets stratégiques inscrits dans les politiques publiques notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, des énergies renouvelables, de l’agriculture, du numérique, de la logistique et de l’aménagement du territoire.











La participation de la Diaspora, l’innovation majeure







Cette troisième émission obligataire de l’année introduit une innovation majeure avec un volet dédié à la diaspora, offrant ainsi aux sénégalais de l’extérieur, l’opportunité de participer directement à l’effort de développement national à travers un dispositif simple et sécurisé. Outre sa portée patriotique, cette opération constitue un instrument fiable et compétitif garantissant sécurité et rendement aux souscripteurs, tout en participant à la concrétisation des projets structurants de l’agenda national de transformation.







Au regard des évolutions de ses précédentes émissions obligataires, qu’il estime significatives , l’État du Sénégal « confirme sa crédibilité sur les marchés financiers, ainsi que la confiance renouvelée des investisseurs nationaux et internationaux », a rappelé le ministre Cheikh Diba qui appelle l’ensemble des citoyens résidents comme de la diaspora, ainsi que les investisseurs institutionnels et privés, « à répondre massivement à cet appel. »







Au-delà de son aspect patriotique, cette opération, selon le ministre des Finances et du Budget traduit « la crédibilité du Sénégal sur les marchés financiers et la confiance renouvelée des investisseurs nationaux et internationaux. » Cette opération n'est pas une opération de pression : « il s'agit plutôt d'une vision pour asseoir la souveraineté économique sur des bases durables et dynamiques. L'appel public à l'action qui est lancé ce jeudi « va au-delà d'une simple opération de financement. Il est le symbole d'un Sénégal qui se réinvente, qui investit dans sa jeunesse et qui trace la voie vers un avenir clair et ambitieux », conclut le ministre des finances et du budget.

