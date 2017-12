Fin de mission au Soleil : Cheikh Thiam convaincu que son remplaçant « saura donner un autre saut de qualité au quotidien national »

Après 8 ans à la tête de la Direction Générale du « Soleil », Cheikh Thiam a été remplacé par Yakham Mbaye. L’ancien DG sur sa page officielle a tenu à rendre Grâce « à Dieu, et le Président de la République qui lui a renouvelé sa confiance après sa nomination au poste par Me Wade, en septembre 2009.

Il a tenu à demander aussi pardon à ses collaborateurs, « aucun homme n'étant parfait, j'ai essayé un tant soit peu de donner le meilleur de moi-même » a-t-il réagi.

Au nouveau Directeur général Yakham Mbaye, dont il s’est convaincu « qu'il saura donner un autre saut de qualité au quotidien national », il l’a remercié de l'avoir soutenu dans « ses charges au Soleil », tout en lui apportant son soutien « pour la réussite de sa mission au service d'un Soleil plus radieux ! »