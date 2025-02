Faux adjudant, vraies armes : La double vie criminelle de M .Diop éclate au grand jour , une Perquisition choc et découverte d’un arsenal

Pendant des mois, il a trompé son monde avec un aplomb déconcertant, se faisant passer pour un avocat ou pour l’« Adjudant Diop » de la Sûreté urbaine de Dakar. Mamadou Diop, un commerçant reconverti dans l’escroquerie, vient d’être démasqué. Mais au-delà des arnaques financières, L’Observateur révèle un rebondissement glaçant : lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert un véritable arsenal d’armes à feu.



Une usurpation de fonction bien rodée



Comme le rapporte L’Observateur, Mamadou Diop avait trouvé un filon lucratif : exploiter la détresse des familles dont les proches étaient aux prises avec la justice. Sa dernière cible ? Les parents de Pape Madiop Sarr, placé en garde à vue en décembre 2024 pour escroquerie et trafic de migrants.



Se faisant passer pour un haut gradé de la police judiciaire, il les convainc qu’il peut faire libérer leur fils contre un dédommagement financier. En bon manipulateur, il réclame 70 000 FCFA et disparaît aussitôt après l’encaissement. Mais cette fois, la supercherie ne passe pas. Une plainte contre X est déposée et la Sûreté urbaine ouvre une enquête.



Arrestation en pleine fête et perquisition explosive



Les policiers ne tardent pas à identifier le faux adjudant. Le 30 janvier 2025, vers 19h, ils le surprennent en pleine soirée dans une boîte de nuit de Guédiawaye, Le Ravin. Son téléphone livre des preuves accablantes, confirmant l’ampleur de ses arnaques.



Mais c’est lors de la perquisition de son domicile, à Almadies-2, que l’affaire prend une tournure bien plus inquiétante. Comme le révèle L’Observateur, les enquêteurs découvrent deux armes à feu soigneusement dissimulées :

• Un revolver 9mm de marque Magnum, modèle Cal 5380

• Un pistolet automatique 7mm de marque Carl Walther Waffenfabrik, modèle PK Cal



Interrogé sur la provenance de ces armes, Mamadou Diop s’enfonce dans des explications floues et contradictoires.



Un escroc aux intentions troubles



Désormais entre les mains de la justice, Mamadou Diop est poursuivi pour usurpation de fonction, escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que détention illégale d’armes à feu.



Si son arnaque à l’uniforme a pris fin, une autre question demeure : que comptait-il faire avec ces armes ? L’affaire, révélée par L’Observateur, laisse planer un doute inquiétant sur les véritables intentions de ce faux adjudant, dont le dossier ne cesse de s’alourdir.