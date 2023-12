Fatick: Le nouveau centre régional hospitalier porte le nom de Marieme Faye Sall

« Centre Régional Hospitalier Adja Marieme Faye Sall»! C’est désormais le nom qui revient à cette structure sanitaire dans la région de Fatick. Le conseil d’administration du centre hospitalier de la région du Sine, a tenu à rendre hommage à la première dame Marieme Faye Sall pour ses actions humanitaires dans la région et même dans tout le pays.







Ainsi, à l’issue d’une réunion tenue ce samedi, le Conseil d’administration du Centre hospitalier régional de Fatick a officialisé cette décision. Le président du conseil départemental de Fatick, le Dr Cheikh Kanté, qui présidait le conseil, a émis cette proposition, qui a été accueillie avec enthousiasme et adoptée à l’unanimité.







Adja Marieme Faye Sall, marraine de l’établissement, est originaire de Yayeme, un village niché dans la commune de Fimela, département de Fatick. Au-delà de cet acte de reconnaissance, la proximité géographique renforce encore davantage le lien symbolique entre la première dame et la communauté bénéficiaire.







Cheikh S. FALL