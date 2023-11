Fatick: Le Président Macky Sall a lancé les travaux du centre administratif régional

Après l’inauguration de celle de la région de Kaffrine, le président de la République a lancé ce matin les travaux de la sphère administrative régionale de Fatick. Composée également d’un bloc administratif, d’une préfecture et d’une gouvernance, d’une résidence présidentielle et une autre pour le gouverneur avec les annexes de sécurité.



Le bâtiment construit sur une surface de 8000m2 verra sa capacité d’accueil augmentée compte tenu de l’évolution et des nombreux services déconcentrés qui composent la région. En présence du directeur général de l’AGETIP, le président de la république accompagné du Premier ministre et de certains membres du gouvernement, a posé la première pierre pour officiellement, lancer les travaux.



Cheikh S. FALL