Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial

Après l’ordonnance du juge d’instruction du Pool Financier Judiciaire (Pfj), le maire des Agnam a été transféré cette nuit du vendredi au pavillon spécial.
Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour et conseil du député-maire, a déclaré qu'il allait faire appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire et du transfèrement au pavillon spécial...
