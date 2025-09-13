Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial


Farba Ngom transféré cette nuit au pavillon spécial
Après l’ordonnance du juge d’instruction du Pool Financier Judiciaire (Pfj), le maire des Agnam a été transféré cette nuit du vendredi au pavillon spécial. 
 
Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour et conseil du député-maire, a déclaré qu'il allait faire appel de l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire et du transfèrement au pavillon spécial...
 
 
Samedi 13 Septembre 2025
