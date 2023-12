FRANCE : Moussa Baldé (MESRI/PCD) rencontre les associations d'étudiants sénégalais...

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), Moussa Baldé, a rencontré les associations d'étudiants à Paris en France. À cette occasion, il en a profité pour remercier le directeur du SGEE, Émile Bakhoum et le Pr Khalifa Gaye, directeur des bourses pour leur engagement aux côtés des étudiants. Pour avoir été lui-même étudiant dans ce pays, le Pr Moussa Baldé estime prendre bien conscience des difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants.

À l'en croire, " j'ai rencontré les associations d'étudiants sénégalais en France de 17h à 19h30 à l'ambassade du Sénégal à Paris. En ce sens, les étudiants ont tous salué l'engagement du directeur du SGEE, Émile Bakhoum et du directeur des bourses, le Pr Khalifa Gaye, que je félicite."

Dans la foulée, il poursuit : "les échanges ont été courtois et sincères et l'exercice sera renouvelé très souvent. À ce titre, je précise que j'étais étudiant sénégalais en France de 1995 à 2000 et donc je connais bien les problèmes auxquels nos jeunes frères et sœurs sont confrontés..."