Exportations sénégalaises : Une baisse notable en décembre 2024

Le commerce extérieur sénégalais a connu une baisse notable en décembre 2024. Selon ConfidentielDakar, les exportations ont chuté de 10,6 %, passant de 452,5 milliards de FCFA en novembre à 404,3 milliards de FCFA en décembre. Cette baisse est principalement due au recul de certaines exportations stratégiques, bien que d’autres produits aient contribué à limiter l’ampleur de cette tendance.



Les produits en forte baisse



Plusieurs secteurs d’exportation ont enregistré un net recul en décembre 2024, notamment :

• Les huiles brutes de pétrole : -61,6 %

• L’acide phosphorique : -36,5 %

• Les crustacés, mollusques et coquillages : -31,5 %

• Le titane : -18,18 %

• Les préparations pour soupes, potages et bouillons : -14,5 %



Ces chiffres indiquent une contraction significative des ventes à l’extérieur pour certains produits phares du Sénégal, ce qui a pesé sur la balance commerciale.



Des hausses qui atténuent le choc



Malgré cette baisse globale, certains produits ont vu leurs exportations progresser, limitant ainsi l’impact négatif sur l’économie :

• Les poissons de mer : +166,3 %

• Les produits pétroliers : +65,7 %

• L’or non monétaire : +32,4 %

• Le zirconium : +14,2 %

• Le ciment hydraulique : +13,3 %



Ces performances ont permis d’atténuer la baisse globale des exportations, démontrant une certaine résilience du secteur.





Si décembre a été marqué par une baisse des exportations, le bilan annuel reste encourageant. D’après ConfidentielDakar, le cumul des exportations pour l’année 2024 s’élève à 3 909,0 milliards de FCFA, contre 3 223,9 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 21,2 %.



Comparées à décembre 2023, les exportations sénégalaises ont même progressé de 56,9 %, prouvant que, malgré les fluctuations mensuelles, le pays maintient une dynamique positive à l’échelle annuelle.



Les produits les plus exportés en décembre



En décembre 2024, les principaux produits d’exportation du Sénégal étaient :

• Les produits pétroliers : 78,8 milliards de FCFA

• L’or non monétaire : 72,6 milliards de FCFA

• Les huiles brutes de pétrole : 65,9 milliards de FCFA

• L’acide phosphorique : 28,1 milliards de FCFA

• Les crustacés, mollusques et coquillages : 23,8 milliards de FCFA



Malgré la baisse mensuelle des exportations, le Sénégal reste un acteur clé sur plusieurs marchés internationaux. Toutefois, la dépendance à certaines matières premières et la volatilité des marchés mondiaux appellent à une diversification des sources de revenus pour stabiliser durablement la balance commerciale.