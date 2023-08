Éventuelle intervention militaire au Niger: La Russie manifeste son désaccord et prône " une solution africaine aux problèmes africains"

Dans un communiqué, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova a indiqué que " La menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays".



D'après la porte-parole de la diplomatie russe, Moscou ne laissera pas faire et considère primordial "d'empêcher une nouvelle dégradation" de la situation dans le pays en prônant l’organisation d’un "dialogue national". Non sans rappeler les " actions appropriées de l'Union africaine et des organisations sous-régionales pour un règlement pacifique". " Une solution africaine aux problèmes africains", a-t-elle souligné.



Dans son premier communiqué sur cette affaire, Moscou avait appelé à une désescalade tout en insistant sur la libération rapide du président Bazoum...