États-Unis : nouvelle nomination de l'ancien président américain Donald Trump, pour le prix Nobel de la paix

Selon un rapport du média américain Fox News, l'ancien et 45e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été une nouvelle fois encore nominé au prix Nobel de la paix. Une nomination cette fois-ci offerte par la membre de la Chambre des représentants américaine, Claudia Tenney.

Quatrième nomination du problématique homme d'affaires et politique américain, Donald Trump, pour l'obtention du prix Nobel de la paix ! Un privilège qui lui a été conféré par Claudia Tenney, membre de la Chambre des représentants américaine, qui a été encouragée par les performances de ce dernier à travers la signature des accords d’Abraham, des documents sur la normalisation des relations d’Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, et bien d’autres pays arabes. « Les vaillants efforts déployés par le président Trump pour créer les accords d’Abraham étaient sans précédent et continuent de ne pas être reconnus par le comité du prix Nobel de la paix, ce qui souligne la nécessité de sa nomination aujourd’hui », a déclaré Tenney, cité par Fox News.