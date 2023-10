États-Unis: Le diplomate Kiari Liman-Tinguiri, rend son tablier et reconnaît qu'il n'est plus ambassadeur du Niger aux USA

Dans un post sur X (ex-Twitter), Kiari Liman-Tinguiri, a reconnu qu'il n'est le plus ambassadeur du Niger aux États-Unis.



Le diplomate qui est un proche de l'ancien Président Bazoum, a indiqué qu'il ne plus "

représenter son pays aux États-Unis à partir du moment où Washington a reconnu le coup d'État au Niger".



Dans son post, il a remercié les autorités du département d'État et ses collègues accrédités à Washington, notamment les groupes africains et la CEDEAO.



Pour rappel, la Secrétaire d’Etat américaine adjointe, chargée des affaires africaines, Mme Molly Phee, lors d'une conférence de presse avait déclaré que " le Président Bazoum a été déposé" et c’est " le CNSP qui dirige le Niger". Avant d'insister pour que les nigériens travaillent avec les Etats Unis et la CEDEAO pour un retour à l’ordre démocratique...