Espagne: Deux pirogues arraisonnées avec un total de 284 migrants dont 30 enfants sortis du Sénégal

La première pirogue qui a été interceptée par les garde-côtes espagnols avait à son bord 164 personnes dont 4 femmes et 30 enfants. Elles avaient quitté le Sénégal dans le but de rejoindre les îles Canaries. Leur embarcation a été localisée près de l'île d'El Hierro



La seconde pirogue transportait un total de 120 personnes. En provenance du Sénégal, elle a accosté à Ténérife.



Ce qui fait un total de 284 migrants clandestins enregistrés cet après-midi, compte non tenu des 499 autres débarqués ce vendredi matin...