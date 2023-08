Escroquerie : un entrepreneur, se disant proche de Macky Sall, dépouille de plusieurs millions le Directeur général de King Fahd Palace.

Interrogé sur sa fuite, il allègue avoir transféré ses activités en Gambie, car son entreprise était en faillite avant de prendre l'engagement de dédommager toutes ses victimes. Malgré cela, il a été placé en garde à vue. Et une fouille corporelle a permis aux éléments enquêteurs de découvrir par devers lui la somme de 4 millions de francs Cfa, 4 téléphones portables, 4 passeports dont un passeport diplomatique à son nom et un ordinateur et deux passeports gambiens dont l'un à son nom.

En cabale depuis 2018, l'entrepreneur Mamadou Diop a fini par tomber entre les mailles des filets de la police. Poursuivi pour escroquerie, il a délesté plus de 150 millions à des victimes, dont le patron de l'hôtel King Fahd Palace.D'après le journal L'Observateur qui donne l'information, Mamadou Diop se faisant passer pour un proche de président de la République Macky Sall promettait à ses victimes de leur vendre des parcelles au niveau de la bande des filaos à Guédiawaye. Et il n'avait remis aucun titre aux plaignants avant de disparaître dans la nature. Finalement, il a été appréhendé par les éléments du commissariat de Rebeuss le 07 août dernier. Ainsi, le mis en cause a été déféré devant le parquet ce mercredi pour répondre des faits d'escroquerie. Après avoir appris son arrestation, ses victimes ont défilé au commissariat de Rebeuss. Pierre Mbowdéclare que Mamadou Diop l'a grugé d'un montant de 52 millions de francs Cfa pour 13 parcelles à usage d'habitation. Samba Kébé dit lui avoir remis la somme de 13 millions de francs. Ainsi que les nommés Bassirou Sèye et Modou Diop ont réclamé respectivement 15 millions de francs Cfa et 8 millions.La même source renseigne que lors de son interrogatoire, l'entrepreneur a reconnu sa faute. Il avoue avoir reçu les sommes d'argent en 2016 pour l'achat de terrains entre la zone de recasement dite Cité Seydina Limamoulaye à Malika et la bande des filaos à Guédiawaye. Pour se justifier, il avance qu'il avait signé un protocole d'accord avec les communes de Malika et Ndiarème Limamoulaye pour un projet de lotissement sur la bande des filaos que l'État du Sénégal avait bloqué pour défaut de disponibilité du site.