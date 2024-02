Escroquerie: I.Sène tombe avec des dizaines de moutons, des boeufs et autres affaires de ses collaborateurs

Trainé à la barre du tribunal correctionnel, le prévenu I. Sène a répondu du délit d’escroquerie portant sur des moutons des boeufs, un véhicule et autres biens au préjudice de plusieurs plaignants.





Domicilié à Sacré-Coeur 3, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Quatre des nombreux plaignants ont répondu présents au procès. Chacun en ce qui le concerne a tenu à relater sa version des faits.





O. Simeko qui est éleveur a expliqué avoir remis au sieur Sène des moutons d’une valeur de 1,460 million FCFA.



« Il m’a fait croire à un marché qu’il aurait gagné. Il m’a dit qu'il collaborait avec l’ancien basketteur, Gorgui Sy Dieng qui cherchait des moutons. », a-t-il indiqué en demandant le reversement de son dû.





O. Simeko n’est pas le seul à remettre du bétail au mis en cause. Le vieux N. Dieng aussi en a fait les frais.



« Je lui ai donné 11 moutons que j’ai pris de mes connaissances éleveurs. Je suis resté à attendre qu’il me paie mais je ne l’ai pas revu. On m’a interpellé à la police c’est pourquoi je l’ai amené ici», a dit le vieil homme qui versait de chaudes larmes à la barre parce que sous le coup d’une expulsion.



« J’ai hypothéqué ma maison à la banque pour payer ma dette et on m’a donné un mois pour rembourser sinon je serai expulsé de la maison que j’ai bâtie moi-même. Ce gars a détruit ma vie», a dit N. Dieng qui réclame ses 1,8 millions FCFA.







Pour sa part, la jeune fille N. F. Ndiaye a été escroquée du million pour avoir voulu voyager vers le Canada.



« Je lui ai donné 1 million Fcfa pour un visa pour le Canada. Il m’a fait savoir qu’il aidait les gens à voyager. Il a soutenu avoir aidé plus de 100 personnes à voyager vers le Canada. Ma mère lui a offert 100 000 FCFA en dehors du million qu’il a reçu», a dit la plaignante. Elle a réclamé le paiement de 1,5 millions FCFA.







Interpellé sur lesdits faits, I. Sène a indiqué que son collaborateur qui se chargeait du visa a pris la fuite sans autre explication.







A. Sarr, un autre plaignant a lui aussi confié avoir donné des boeufs à I. Sène.



« Je lui ai remis 4 boeufs d’une valeur 2,4 millions FCFA. Il ne m’a rien donné jusqu’ici en plus, il me menaçait», a-t-il dit devant la barre en demandant remboursement.







Pour le prévenu, I. Sène, tous ces faits d’escroquerie auxquels il est poursuivi sont dus aux problèmes qu’il traverse dans son business.







Dans son réquisitoire, le procureur a démontré que le prévenu au delà de s’être prévalu d’une fausse qualité, il a aussi opéré à des manoeuvres frauduleuses à l’égard de toutes les parties civiles. Le maitre des poursuites a relevé la différence dans le modus operandi pour chaque plaignant ce qui, selon lui, caractérise la mauvaise foi du prévenu. Le procureur requiert 6 mois d’emprisonnement ferme contre le mis en cause.







Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a déclaré I. Sène coupable des faits qui lui sont reprochés. La juridiction l’a condamné à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois fermes et au paiement des différentes sommes réclamées par les prévenus.