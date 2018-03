Erdogan tacle le conseil de sécurité de l’ONU : « La Turquie peut être membre permanent, le Sénégal aussi et même la Mauritanie… »

Le Président Turc Regep Tayip Erdogan a, lors du forum Sénégalo-Turc, taclé sèchement le Conseil de sécurité des Nations-Unies et les membres permanents qui y siègent, à savoir la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Ces 5 pays a-t-il dit, ne doivent pas seuls « décider du destin des autres », et que tout autre pays pourrait siéger à leur place.

« Seuls 5 pays ne vont pas décider du destin des autres. Le monde a beaucoup changé. Le Sénégal pourrait être membre permanent, la Turquie aussi et même la Mauritanie. Pourquoi évitons-nous de le dire, pourquoi ne pas le dire à haute voix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être changé. Lorsque la question de Jérusalem a été évoquée là-bas, le monde a parlé, et 128 pays étaient d’un côté juste, 8 de l'autre. Voter ensemble, renforcer la sécurité ensemble, se développer ensemble, voilà ce que je propose à l’Afrique » a-t-il dit.

Prenant la parole à sa suite, le Président Sénégalais Macky Sall a dit être en phase avec son homologue Turc pour une réforme du Conseil de sécurité. Une exigence de l’Afrique a t’il dit.