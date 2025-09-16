Éramet Grande Côte: 121 milliards FCFA réinjectés en 2024 dans l'économie sénégalaise, et le versement de ses premiers dividendes en 2025


Éramet Grande Côte réinjecte 71 % de son chiffre d’affaires dans l’économie nationale en 2024, soit 121 milliards FCFA, marqués pour la première fois par le versement de dividendes en 2025. En soutenant ses 3285 emplois directs et indirects - dont 98% occupés par des nationaux - la filiale du Groupe Eramet, confirme son rôle de partenaire engagé au bénéfice de l’économie nationale et au service de la création de valeur et du développement local au Sénégal.
 
 
Depuis 2014, Eramet Grande Côte, filiale du groupe Eramet, exploite et valorise les sables minéralisés au Sénégal. L’entreprise est aujourd’hui le 4ᵉ producteur mondial, avec une production diversifiée comprenant l’ilménite, le rutile et le leucoxène- utilisés dans l’industrie mondiale des pigments - ainsi que le zircon, essentiel à la céramique et aux matériaux de construction. 
 
 
Au-delà de son rôle industriel, Eramet Grande Côte participe de manière tangible au développement économique, social et environnemental du Sénégal. Cet engagement se manifeste par un soutien à l’emploi, des actions de réhabilitation environnementale et des investissements structurants au bénéfice des communautés locales.
 
 
Eramet grande Cote, moteur de l’économie nationale : 
 
En 2024, Eramet Grande Côte a réalisé un chiffre d’affaires de 171 milliards FCFA, dont 121 milliards (71 %) ont bénéficié directement à l’économie sénégalaise.
 
Cette contribution repose sur :
 
27,5 milliards FCFA versés à l’État en impôts et taxes, plaçant Eramet Grande Côte au rang de 5ᵉ contributeur minier national (Rapport ITIE 2023)
 
Une masse salariale de 22,3 milliards FCFA, en hausse de 10 % par rapport à 2023,
 
Plus de 70 milliards FCFA d’achats effectués auprès de fournisseurs locaux,
 
1 milliard FCFA de dividendes et retenues à la source.
 
 
Avec 3285 emplois directs et indirects, dont 98 % occupés par des nationaux, Eramet Grande Côte joue également un rôle clé en matière d’emploi et de compétences locales.
 
Dès 2025, cette contribution sera renforcée par le versement annuel de près de 900 millions FCFA de fiscalité locale aux communes accueillant les installations industrielles, ainsi que par une augmentation des impôts et taxes versés à l’État.
 
Des engagements environnementaux concrets  
 
Première mine du Sénégal à restituer des terres après exploitation, Eramet Grande Côte mène un programme de réhabilitation progressive. Plus de 1 000 hectares auront été réhabilités d’ici fin 2025, garantissant la remise en état durable des zones exploitées. En parallèle, l’entreprise investit près de 20 milliards FCFA dans une centrale solaire de 20 MW. Sa mise en service, prévue au 1er trimestre 2026, permettra de réduire de 20 % les émissions de CO₂ du site.
 
25,9 milliards FCFA investis au profit des communautés locales entre 2020 et 2025
 
Avec une politique de responsabilité sociétale alignée sur les standards internationaux, Eramet Grande Côte fait de son ancrage local un levier concret de développement inclusif. 
 
 
Entre 2020 et 2025, près de 26 milliards FCFA ont été consacrés à des projets en faveur des populations et des territoires. Parmi les réalisations majeures : la réinstallation de 577 ménages, avec de nouveaux logements et des terres agricoles, et par la mobilisation de 9,6 milliards FCFA pour préserver les moyens de subsistance des communautés. L’entreprise a également investi dans la construction de 6 écoles, 9 daaras et 4 structures de santé.
 
 
Ces actions s’accompagnent de la mise en service d’infrastructures collectives telles que des maisons communautaires, des marchés, des gares routières et des maisons des jeunes, qui renforcent la vie locale. Dans la zone touristique de Lompoul, Eramet Grande Côte a également financé à hauteur de 2 milliards FCFA le projet Oasis du Sénégal, destiné à soutenir l’emploi et dynamiser le tourisme local.
 
 
Frédéric Zanklan, Directeur général d’Eramet Grande Côte :
 
 
« Eramet Grande Côte est fier de contribuer à l’économie sénégalaise, avec près de 71 % de notre chiffre d’affaires réinjecté dans le tissu économique national en 2024. Ce bilan, marqué par le versement de nos premiers dividendes, reflète notre engagement à créer de la valeur partagée, au bénéfice de l’économie, des communautés et de l’environnement, en partenariat avec l’État sénégalais et nos parties prenantes locales. »
 
 
 
À propos d’Eramet Grande Cote :  
 
Projet minier, Eramet Grande Côte a investi près de 800 millions US$ dans une mine flottante, une usine de traitement, une centrale électrique d’une capacité de 36MW, la ligne de chemin de fer Diogo-Dakar et des installations portuaires à Dakar. Entrée en production en 2014, la société Eramet Grande Côte est déjà le 5è contributeur minier au budget de l’Etat du Sénégal (Rapport ITIE 2023).
