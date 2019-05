Equipe nationale : Henri Saivet de retour en Lion pour son utilité sur coup de pied arrêté

La grosse surprise de la liste de Aliou Cissé pour la CAN 2019 a été le retour d'Henri Saivet. Sa sélection, il n'en avait pas été averti. Aliou Cissé n'a pas appelé l'international sénégalais pour lui signaler sa présence sur la liste des 25, avant l'annonce officielle.



Le milieu offensif de Bursaspor a convaincu le sélectionner de son utilité, notamment sur coups de pied arrêtés. Il va profiter de son aisance sur les coups francs et corners, un profil qui manque à l'équipe nationale depuis la CAN 2017.



Le joueur passé par Saint-Etienne n'a plus joué en sélection depuis la préparation de la Coupe du monde, avec les deux matches amicaux disputés contre l'Ouzbékistan (le 23 mars, 1-1) et la Bosni, (le 27 mars, 0-0). Auteur de 2 buts et autant passes décisives en 29 matches de Süper Lig, depuis le début de la saison, Henri Saivet (28 ans) compte 24 sélections avec l'équipe nationale du Sénégal (1 but).

Victime de la concurrence avant la Coupe du monde 2018, l'ancien bordelais avait manqué le bon wagon, et n'était même pas parmi les suppléants. Le milieu qui appartient à Newcastle est revenu sur son meilleur niveau depuis son prêt à Bursaspor en août.