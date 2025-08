Episode 4 de Sunu Senelec : au cœur de la stratégie commerciale

Dans le but de se rapprocher davantage de sa clientèle, ce quatrième numéro de l’émission « Sunu Senelec » aborde la question de la politique commerciale de Senelec. Dans cette édition, le Directeur de la Clientèle Régulière Frédéric BASSENE apporte des éclairages sur le système de tarification du Woyofal et ses avantages, ainsi que la prise en charge des préoccupations des partenaires clients au niveau des agences commerciales. Dans cette émission, nous avons aussi les éclairages du Directeur de la Clientèle d’Affaires M. Aliou GADIAGA, qui se prononce sur la prise en charge des partenaires industriels et institutionnels de Senelec. C’est aussi l’occasion de faire un coup de projecteur sur le laboratoire des compteurs de Senelec ainsi que son fonctionnement.