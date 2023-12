Enseignement Supérieur : Le président Macky Sall vante ses réalisations

L’enseignement supérieur a aussi été évoqué par le président de la République dans son ultime adresse à la nation. Macky Sall vante ses réalisations en faisant la comparaison des indépendances à la veille de son arrivée au pouvoir.







« De l’indépendance à 2012, soit 52 ans, notre pays comptait deux universités : Cheikh Anta Diop et Gaston Berger, et trois Centres universitaires régionaux (CUR) à Bambèye, Thiès et Ziguinchor » dit-il.







« Sur une décennie, nous avons érigé les CUR en Universités logées dans leurs propres locaux, et construit trois nouvelles universités : Amadou Makhtar Mbow, El Hdj Ibrahima Niasse du Sine Saloum, l’Université numérique Cheikh Hamidou Kane ; sans compter le Campus franco-sénégalais. Je rappelle également que la construction des Universités Souleymane Niang de Matam et Sénégal oriental démarre en janvier » s’est-il vanté.







Il rappelle que son gouvernement, chaque année, l’Etat octroie plus de 82 milliards de FCFA en bourses et aides aux étudiants.