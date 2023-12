Engrossée par son amant : une mère de 5 enfants risque six mois de prison pour avortement.

Le jugement sera rendu le 27 décembre prochain. Les Échos.

La dame Fatou Nd. risque 6 mois de prison ferme si le juge suit le parquet dans ses réquisitions. Divorcée et mère de cinq enfants, elle a comparu ce mercredi 20 décembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour avortement. La prévenue sera édifiée sur son sort le 27 décembre prochain.En effet, il résulte de l'économie des faits que la prévenue entretenait une relation amoureuse avec un homme marié. Une fois tombé enceinte, ce dernier a refusé d'assurer la paternité de l'enfant. Ainsi, elle a décidé d'interrompre sa grossesse de 25 semaines.Devant la barre, elle a avoué avoir avalé un médicament contre le rhume. Des allégations qui n'ont pas convaincu le parquet qui lui notait qu'elle avait caché la grossesse à son petit ami. Face aux interrogations du procureur, la prévenue soutient avoir rompu la relation avec son amant, il y a de cela 6 mois. Elle ajoute qu'elle ne voulait pas gâcher le ménage de son petit ami, c'est la raison pour laquelle elle ne lui a rien dit.Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis 6 mois de prison ferme contre elle. Me Mbaye Sène a plaidé la relaxe de sa cliente au bénéfice du doute.