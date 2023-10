Endeavour Mining / Rapport 2022 de développement durable : plus de 1,100 milliards de FCFA injectés au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso

Endeavour Mining est l'un des principaux producteurs d'or au monde et le leader de la production en Afrique de l'Ouest, avec des actifs d'exploitation au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. La compagnie possède un solide portefeuille de projets de développement avancés et d'actifs d'exploration dans les formations Birimienne de la ceinture de roches vertes très prometteuse en Afrique de l'Ouest.

Membre du Conseil Mondial de l'Or, Endeavour Mining s'est engagé à respecter les principes de l'exploitation minière responsable et à offrir une valeur durable à ses employés, à ses partenaires et aux communautés auprès desquelles elle opère.

Endeavour Mining a présenté son rapport Développement Durable 2022, qui s’articule autour de trois piliers : s’engager dans le développement socio-économique de ses pays d’activités, mobiliser ses forces pour protéger l’environnement, et agir de manière éthique et intègre en conformité avec un cadre de gouvernance clair.

Sébastien de Montessus, Directeur Général d’Endeavour Mining, déclare :« créer de la valeur dans les pays où nous opérons fait partie de notre responsabilité ; c’est aussi ce qui fonde notre durabilité. En 2022, notre contribution économique totale aux pays hôtes s'est élevée à plus de 1,100 milliards de FCFA, sous forme d'achats locaux, de salaires, d'impôts, de redevances, de dividendes et d'autres contributions aux gouvernements.

Cette année encore, la Fondation Endeavour a été au cœur de notre démarche responsable : elle a lancé 5 nouveaux projets, représentant un investissement de 560 millions de FCFA, comprenant 3 initiatives axées sur l'accès à l'éducation et la formation professionnelle, 1 projet de lutte contre le paludisme et 1 projet de soutien à l'environnement, avec un programme de reforestation au Sénégal.

En 2023, nous accélérons nos engagements pour continuer à répondre aux défis mondiaux énoncés par les 17 Objectifs de Développement Durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ».



En 2022 la filiale s’est engagé dans le développement socio-économique des pays hôtes. Ainsi, plus de 4 milliards de FCFA (US$7.1 millions) investis dans des projets liés au développement économique, à l’éducation, à la santé, ainsi qu’à l’accès à l’eau et à l’énergie en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso ;

Plus de 10 milliards de FCFA (US$16.2 millions) de contribution au Fonds Minier de Développement Local en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso ; Plus de 1 200 milliards de FCFA (US$1,9 milliards) de contribution économique dans les pays d’activités d’Endeavour Mining en Côte d’Ivoire, au Sénégal, et au Burkina Faso; Collaboration avec plus de 1 600 fournisseurs locaux ; 81% de l’approvisionnement en biens et services provenant de fournisseurs locaux, soit plus de 715 milliards de FCFA (US$1,5 milliards) ;

94 % d’emplois locaux, dont 57% de cadres supérieurs ; 10% d’employés femmes, dont 10% occupant des postes de direction ;

Près de 300 collaborateurs ouest-africains ayant bénéficié d’une promotion ; 15% de réduction du taux d’incidence de paludisme sur nos mines ;

Dans le cadre de son programme « Elites de Demain » étendu à tous les pays d’activités d’Endeavour, entre 2020 et 2022, Endeavour a financé à hauteur de 530 millions de FCFA (US$0.9 millions) des initiatives liées à l’éducation en Afrique de l’Ouest. Au total 29 étudiants Burkinabè, Ivoiriens et Sénégalais ont pu ainsi bénéficier de bourses pour étudier dans des filières liées à l'exploitation minière dans des universités réputées au Burkina Faso, au Maroc et en France.

Dans le cadre de la protection de l’environnement, aucun incident environnemental majeur n’a été signalé en 2022 . En outre la société maintien son objectif de "Zéro Émission" d'ici à 2050, et à moyen terme réduction les émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici à 2030 ; la mise en place du premier objectif annuel en matière d'intensité des émissions de carbone, dépassé en 2022 ; la protection de 1 837 hectares de terres et poursuite des efforts de reboisement de l'Afrique, notamment à travers un partenariat signé avec l’agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte pour un programme de reboisement et de promotion des activités économiques autour des zones reboisées.