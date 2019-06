En Egypte, les Lions vont devoir «s'adapter à la météo», selon Pape Alioune Ndiaye

À deux jours du match Sénégal-Tanzanie, qui entre dans le cadre de la première journée du groupe C des phases de poule de la CAN 2019, des journalistes ont évoqué, en conférence de presse, le problème d'adaptation de certains joueurs. Le milieu sénégalais de Galatassaray, Pape Alioune Ndiaye, estime que tout le monde doit s'adapter au football africain mais surtout aux conditions climatiques du pays hôte de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019…