En Afrique, Noël a un goût amer chez certains...

Ce 25 décembre se célèbre l'excitante fête de Noël, un jour particulier commémorant pour les chrétiens de toutes obédiences, la naissance de Jésus-Christ, à l'origine du christianisme.



Une pointe d'histoire qui ne ravit pas quelques personnes sur le continent noir, exprimant sans retenue leur rejet catégorique de cette célébration qu'ils qualifient de purement occidentale.



Saison froide et sapins en vente dans presque tous les magasins, c'est bel et bien Noël au Sénégal. Et comme dans beaucoup d'autres état africains, la capitale dakaroise resplendit sous des décors festifs et lumineux de ses artères. Mais si l'ambiance semble être au rendez-vous, ce n'est cependant pas tout le monde qui compte se prêter au jeu.



En effet, via les réseaux sociaux, quelques cybernautes ne refoulent pas leur opposition à la célébration de la fête de Noël sur le sol africain. Ces derniers prétextent qu'il n'y a nul rapprochement culturel, voire historique, qui pourrait pousser l'Afrique à festoyer une journée durant laquelle un homme blanc barbu, vêtu de rouge descend des cieux pour venir récompenser les petits enfants bienveillants. Une fantaisie qui certes émerveille les jeunes gens, mais que ces opposants considèrent comme un poison. "Je ne célèbre plus cette fête occidentale. le père Noël est blanc, il n'est pas africain et il n'a rien à avoir avec la culture africaine", a écrit une internaute. D'ailleurs pour elle, il serait préférable de décréter Décembre comme une fête ancestrale.



Mais l'entêtement ne se situe pas que sur ce point historique et culturel. Noël est tout autant gênant pour d'autres, car aidant à l'exposition d'une large différence sociale. Évidemment, ce n'est guère tout le monde qui peut avoir le luxe et les moyens nécessaires de passer comme il se doit cette fête par essence familiale.



Un cybernaute de noter : "Je trouve que c’est une fête qui fait mal. Pendant que certains dépensent une fortune pour des cadeaux, d’autres continuent à souffrir et à demander un peu d’argent pour se vêtir, se nourrir, se soigner et se loger plus confortablement..."



Bien sûr, Noël est un jour de fête dont les premières origines remontent à avant la période chrétienne de l'Europe. Mais, ceci n'empêche que cette période de solennité traverse toutes les frontières, rassemblant de multiples pays et nationalités, et ce, en dépit de leurs religions ou croyances...