Emprisonnement de Pape Alé Niang : « On ne peut pas lui reprocher d’utiliser des messages qui sont sur les réseaux sociaux (…) Il faudrait que l’État prenne conscience que la prison n’est pas une réponse à des problèmes politiques! » (Me Moussa Sarr,

Le journaliste Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt, à l’issue de son audition, dans l’après-midi de ce 9 novembre, dans le 2ème cabinet du juge d’instruction Mamadou Seck. Il est reproché à l’investigateur la divulgation d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, le recel de documents administratifs et militaires et la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques (articles 64, 370, 430 et 255 du code pénal).



« Nous allons nous organiser pour qu’il soit entendu le plus rapidement possible afin qu’on puisse dérouler notre stratégie de défense quitte à le faire sortir le plus rapidement possible pour qu’il obtienne la liberté provisoire en attendant qu’il obtienne un non lieu en poursuivant le combat », a commenté à sa sortie de l’audition, Me Moussa Sarr qui s’est exprimé au nom du pool d’avocats de la défense qu’il coordonne.



Selon lui, les faits pour lesquels le journaliste est poursuivi sont mal fondés. « Il a été arrêté et poursuivi pour de prétendues diffusions de messages radio de la police et des sapeurs-pompiers alors que ces messages sont dans l’espace public avant que Pape Alé Niang n’en parle, à partir de ce moment-là, on ne peut pas lui reprocher d’utiliser des messages qui sont sur les réseaux sociaux pour en tirer les conséquences, faire son travail journalistique pour éclairer l’opinion publique », a soutenu le conseil. Me Sarr est convaincu que la place de Pape Alé Niang n’est pas en prison et dénonce la démarche de l’État.



« Il faut que l’Etat du Sénégal prenne ses responsabilités et arrête cette violation de la liberté de la presse. Sans liberté de la presse il n’y a pas de démocratie, il faudrait qu’il prenne conscience de cela et que la prison n’est pas une réponse à des problèmes politiques encore moins à des problèmes démocratiques. Les problèmes politiques se règlent par des débats politiques et les problèmes démocratiques se règlent par des débats démocratiques. Il faut qu’on arrête d’instrumentaliser la justice pour régler des comptes », a-t-il confié. Me Moussa Sarr a, par ailleurs, rassuré sur l’état d’esprit de son client. À l’en croire, Pape Alé Niang est très lucide et avait au préalable pris toutes ses dispositions.



« Mercredi, il est venu me voir dans mon cabinet pendant 4 heures de temps. Il est venu me dire qu’il a des informations de sources sûres et qu’il va être arrêté prochainement et que je devais prendre toutes mes dispositions pour l’assister. Il avait déjà informé sa famille et on a tenu une réunion moi et sa famille, jeudi, pour que je sois en état d’alerte. Il était déjà préparé à cette situation c’est pourquoi il est serein, sa famille est sereine, il a le moral et il est combatif, il n’a rien à se reprocher », a conclu l’avocat.