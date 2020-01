Émission : "Face à Dakaractu" reçoit ce Vendredi Thiat de Y en a marre, membre clé du mouvement citoyen Nõõ Lank.

L'émission Face à Dakaractu de ce vendredi 10 Janvier 2020 reçoit Thiat du mouvement Y en à marre, par ailleurs membre actif du mouvement citoyen de protestation contre la hausse du prix de l'électricité, Nõõ Lank.

Au menu des discussions, la mobilisation citoyenne suivie d’une marche ce vendredi à la place de l'Obélisque de Dakar et un peu partout dans les autres localités comme, Mbour, Kaolack, Kolda, Diourbel et Thiès.

Sans oublier l'arrestation devant les grilles du palais de la République de Guy Marius Sagna et deux de ses camarades toujours en prison.