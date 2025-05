Émigration irrégulière : plus de 100 candidats interceptés à Sendou et Yene, 3 passeurs arrêtés

Dans le cadre de la stratégie de lutte contre l’émigration irrégulière définie par le Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, les unités de la Légion de Gendarmerie ont intensifié leurs actions de veille et d’alerte, particulièrement en cette période propice aux départs clandestins.



Ainsi, le dimanche 25 mai 2025, la Brigade de Recherches de Keur Massar a démantelé un réseau actif à Sendou, avec à la clé :

• 75 candidats à l’émigration irrégulière interpellés,

• 03 organisateurs arrêtés,

• Une importante quantité de carburant et de vivres saisie, destinée à l’expédition.



Dans la même dynamique, dans la nuit du lundi 26 mai à 01h30, la Brigade de Yene, appuyée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention de Diamniadio, a interpellé 26 autres candidats à Yene Todd, dont plusieurs étrangers et une femme.



Les enquêtes sont en cours pour démanteler entièrement les réseaux impliqués.



La Gendarmerie nationale appelle les populations à la vigilance et à une collaboration active, notamment à l’approche de la Tabaski, une période souvent exploitée par les passeurs.