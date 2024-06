Emigration irrégulière: La Marine intercepte une pirogue au large de Saint-Louis avec 150 personnes

La marine nationale sénégalaise a intercepté dans la nuit du lundi au mardi 25 juin, une pirogue au large de Saint-Louis avec à son bord environ 150 migrants.

Selon le tweet de la Dirpa, c'est le patrouilleur de haute mer NIANI qui a effectué cette opération à 135 km au large des côtes Saint-Louisiennes. 3 femmes et 3 enfants étaient parmi les 150 personnes secourues et ramenées à Dakar à la Base Navale. Les services de la communication des Armées sénégalaises renseignent que six (6) malades sont pris en charge, ce mardi matin.