Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

Selon une note des forces armées, l’embarcation, partie d’un pays voisin, a été ramenée à la Base navale Amiral Faye Gassama, où les passagers ont été remis aux services compétents pour les procédures d’usage.

Il s’agit de la deuxième pirogue secourue en une semaine par la Marine nationale, confirmant la recrudescence des départs clandestins.