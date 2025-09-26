Émigration irrégulière : 142 candidats interceptés au large de Dakar

La Marine nationale sénégalaise, en coordination avec l’Armée de l’air, a procédé ce jeudi 25 septembre 2025 au secours d’une pirogue transportant 142 migrants, interceptée à 120 km au large de Dakar.
Selon une note des forces armées, l’embarcation, partie d’un pays voisin, a été ramenée à la Base navale Amiral Faye Gassama, où les passagers ont été remis aux services compétents pour les procédures d’usage.
Il s’agit de la deuxième pirogue secourue en une semaine par la Marine nationale, confirmant la recrudescence des départs clandestins.
