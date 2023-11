Émigration Irrégulière avortée : deux frères convoyeurs et dix Gambiens arrêtés

Une expédition vers l’Europe a été évitée de justesse par les éléments du commissariat de Rufisque. Deux frères et dix de leurs clients, des ressortissants gambiens, ont été interpellés par les forces de l’ordre au quartier Darou Rahmane.



D’après les informations rapportées par le journal « Les Echos », les flics se sont introduits discrètement dans le quartier en surveillant les faits et gestes des populations. Par la suite, ils ont fini par localiser le Qg des candidats à l’émigration clandestine dans une maison. C’est dans ces circonstances que les ressortissants gambiens ont été interpellés avant de mettre la main sur les deux convoyeurs qui sont avérés être membres de la même famille.



À l’enquête, les migrants ont déclaré avoir versé la somme de 300 000 à 500 000 francs CFA aux deux convoyeurs pour rallier Espagne à bord d’une pirogue.



Ils ont été déférés au parquet pour associations de malfaiteurs et trafic international de migrants.





Aida Ndiaye Fall