« Elle réclamait son bourreau pour … » : L’enfer psychiatrique d’une enfant violée de 12 ans – une affaire troublante révélée

Dans une affaire qui secoue la conscience collective, une enfant de 12 ans, victime de viols répétés, se retrouve plongée dans un chaos psychiatrique, réclamant paradoxalement son agresseur. L’Observateur dévoile les détails glaçants de cette tragédie, où pédophilie, silence forcé et détresse mentale s’entremêlent, interrogeant les mécanismes de protection de l’enfance au Sénégal.



Un calvaire sous le masque des bonbons



Abdoulaye Banoura, 32 ans, chauffeur attitré de la grand-mère de la victime, est accusé d’avoir violé la fillette à plusieurs reprises, profitant des trajets scolaires pour assouvir ses pulsions. Selon le récit de L’Observateur, l’homme aurait contraint l’enfant à des relations sexuelles, tantôt dans son véhicule, tantôt chez lui, à quelques pas du domicile familial. Après chaque sévice, il lui offrait des bonbons et des biscuits, la menaçant de garder le silence. Un « secret » que la victime, sous emprise, a porté pendant des mois, jusqu’à ce que son esprit ne puisse plus résister.



De la souffrance muette à la folie



Le basculement survient lorsque l’enfant, baptisée M. Diakhaté dans l’article de L’Observateur, commence à présenter des troubles du comportement. Sa grand-mère, alertée, la conduit d’urgence au service psychiatrique de l’Hôpital Principal de Dakar. Les médecins diagnostiquent une « déficience mentale » sévère. Dans ses crises, la jeune fille se dénude, exigeant des relations sexuelles avec Abdoulaye Banoura, nom qu’elle répète inlassablement. « Son état est une réaction traumatique classique, mais son attachement paradoxal à l’agresseur est déroutant », confie un psychiatre sous couvert d’anonymat à L’Observateur.



Une procédure judiciaire sous tension





Face à ces révélations, la Chambre criminelle de Dakar a inculpé Abdoulaye Banoura pour viol, pédophilie et corruption de mineure. Lors de l’audience, la victime, bien que cohérente dans ses accusations, reste incapable de répondre aux questions directes, se contentant de relater les faits avec une froideur troublante. L’accusé, lui, nie farouchement : « Je n’ai jamais été seul avec elle. Sa grand-mère était toujours présente », clame-t-il, une défense qualifiée de « peu convaincante » par le procureur, qui requiert 20 ans de réclusion criminelle. La défense plaide l’acquittement, invoquant l’absence de preuves matérielles.



Entre déni et réalité : le dilemme des preuves





Si le dossier repose majoritairement sur le témoignage de l’enfant et les conclusions médicales, l’affaire soulève des questions cruciales sur la prise en charge des victimes de violences sexuelles. « Les séquelles psychiques sont souvent les seules preuves dans les cas d’agressions sur mineurs. Cela exige une écoute spécialisée et un système judiciaire adapté », insiste Me Fatou Ndiaye, avocate spécialisée dans les droits des enfants, interrogée par L’Observateur.



Une société face à ses contradictions



Au-delà du drame individuel, cette affaire met en lumière les tabous entourant la santé mentale et les violences sexuelles au Sénégal. « Comment une enfant peut-elle sombrer dans la folie sans que son entourage ne détecte rien ? Cela interroge notre responsabilité collective », s’indigne Aïda Sarr, militante des droits des femmes. La grand-mère de la victime, bouleversée, appelle à « une justice implacable pour que d’autres enfants ne subissent pas ce cauchemar ».



Verdict en suspens : l’attente insoutenable



Le procès, mis en délibéré, s’achèvera le 11 mars prochain. En attendant, M. Diakhaté reste internée, son regard vide fixant les murs de l’hôpital, tandis que le Sénégal retient son souffle. Cette affaire, révélée par L’Observateur, rappelle cruellement que derrière les chiffres des violences faites aux enfants, il y a des vies brisées, et que le chemin vers la guérison – pour une victime comme pour une société – est long et semé d’embûches.



Cette histoire n’est malheureusement pas isolée. Elle exige une mobilisation urgente pour renforcer les lois protectrices, former les acteurs judiciaires et médicaux, et briser l’omerta qui entoure les victimes. Comme le résume L’Observateur : « Le silence tue deux fois : une fois l’âme, une fois l’espoir. »