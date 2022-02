Élimination des discriminations à l'égard des femmes : Le Sénégal félicité par le Comité des Nations-Unies

C’était à l’occasion de la présentation du huitième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention devant le Comité éponyme des Nations Unies.

Une rencontre autour des questions liées aux droits de la femme, à laquelle elle a tiré les observations des acteurs sur la situation du pays, sur la question genre, mais aussi les priorités dans la mise en œuvre de nouvelles recommandations.

Ainsi, le Gouvernement du Sénégal, conscient de l'importance des défis qui l'attendent, met son attachement aux idéaux d'une société égalitaire qu'il considère comme le meilleur garant d'un État de droit, d'une démocratie forte et durable et de la paix, le conduit à espérer qu'ils seront tous relevés.

Toutefois, lors de cette 81ème session, le ministre Ndèye Saly Diop Dieng, a tenu à rassurer que le pays a conscience de l'importance de cet examen, en ce que les réponses qu'il a apportées aux questions ou aux points ont été suffisamment traités lors du dialogue interactif avec votre Comité. « C'est pour vous dire que le Sénégal ne ménagera aucun effort à poursuivre la coopération avec le Comité en vue d'un suivi plus efficace de la mise en œuvre de ses recommandations et observations », a-t-elle fini de préciser.