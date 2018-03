Electrification rurale : signature d’un accord de financement entre le Sénégal et les Emirats arabes unis

Dans le cadre du raffermissement des excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et les Emirats arabes unis, Son Altesse SHEIKH ABDALLAH BEN ZAYED AL NAHYAN, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale des Emirats Arabes Unis effectue, du 05 au 06 mars 2018, une visite officielle, au Sénégal, sur invitation de son homologue sénégalais Son Excellence Monsieur Sidiki KABA, Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

A l’issue d’une séance de travail en présence de leurs délégations, les deux ministres ont signé, ce lundi 05 mars 2018, un accord de prêt entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Fonds d’Abu Dhabi pour le Développement relatif au financement d’un projet d’énergie solaire pour l’électrification rurale pour un montant de 13 millions de dollars américains.

Dans l’après-midi, le Ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a procédé avec son homologue émirati à l’inauguration des nouveaux locaux de l’ambassade des Emirats Arabes Unis à Dakar.

