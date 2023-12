Élections en RDC : les électeurs continuent de voter, ce jeudi

En République Démocratique du Congo (RDC), les élections générales se poursuivent, ce jeudi 21 décembre 2023 dans certains bureaux de vote. Selon nos confrères de l'AFP, plusieurs dysfonctionnements ont été notés. "Près du tiers des bureaux n'étaient pas ouverts, des pannes des "machines à voter" avaient provoqué l'interruption du vote dans 45% des bureaux et près de 6% avaient été saccagés.



Certains opposants qualifient de "chaos total", la journée du mercredi, jour de vote en Rdc et appellent à une "réorganisation de ces élections ratées." Le président de la Commission électorale Nationale Indépendante (Ceni), Denis Kadima a déclaré à la télévision nationale que "les bureaux qui n'ont pas du tout ouvert vont le faire jeudi".



Pour rappel, 44 millions d'électeurs étaient appelés à élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux.

Le président sortant, Félix Tshisekedi est candidat, de même que le Dr Denis Mukwege Mukengere, Gynécologue, prix Nobel de la Paix pour son action auprès des femmes victimes de viols de guerre ...