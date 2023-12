Élections en RDC - Ouverture des bureaux de vote : un calme précaire règne avant l'annonce des résultats, ce soir

C'est ce mercredi 20 décembre 2023 que se déroulent les élections générales en République Démocratique du Congo (RDC). 44 millions d'électeurs Congolais sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président, mais également leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux.



Parmi les candidats en lice, le président sortant, Félix Antoine TShisekedi qui brigue un second mandat de 5 ans et 18 autres candidats. Le gynécologue Denis Mukwege Mukengere, âgé de 68 ans, prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées fait partie des candidats.



Après une campagne relativement calme, l'opposition congolaise craint une fraude massive. Ainsi, les opposants restent convaincus que l'annonce des résultats pourrait être le moment de tous les dangers. Surtout si les chiffres divergent par rapport à ceux des observateurs déployés par les églises.



Des heurts ont été notés, très tôt ce matin à Bunia, à l'Institut Supérieur de Pédagogie (ISP). Le bureau de vote a été saccagé dès l'ouverture du scrutin. La police a procédé à des tirs de sommation pour faire revenir le calme.