Élections aux États-Unis / Résultats provisoires : Joe Biden crédité de 253 à 264 contre 213 à 214 grands électeurs pour Trump.

Les États-Unis et le monde entier se demandent qui de Donald Trump ou de Joe Biden remportera ces élections américaines. Toutefois, le candidat démocrate est pour le moment en tête si l'on s'en tient aux résultats provisoires émanant des décomptes dans les différents États. Joe Biden est actuellement crédité de 253 à 264 grands électeurs tandis que son rival républicain a 213 à 214 grands électeurs.



Joe Biden s'est encore une fois montré confiant et rassurant devant ses électeurs à travers un discours qu'il a adressé il y'a quelques heures. " Je demande à chacun de rester calme car le processus est en cours. Le décompte se poursuit, attendons qu'il se termine..."



Il faut savoir également que dans certains États clés, la course reste toujours serrée. Dans le Nevada par exemple, 12.000 voix séparent les deux candidats, même s'il reste encore 190.000 bulletins à dépouiller. Ce qui prouve que le résultat peut à tout moment changer...