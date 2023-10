Élection présidentielle 2024: Candidat à la candidature, Samba Ndiaye, directeur général des Grands Trains du Sénégal (GTS), 163e sur les fiches de parrainage

Le directeur général de la société d’Etat les Grands Trains du Sénégal (GTS), Samba Ndiaye par ailleurs candidat à la candidature à l’élection présidentielle de 2024 s’engage dans la campagne de parrainage.



À la tête du Mouvement Démocratique Pour le Développement Intégral du Sénégal (MDIS) lancé depuis le mois d’août dernier, Mame Samba Ndiaye a retiré ses fiches de parrainages. Le candidat déclaré est à la 163e position sur les fiches. MDIS/ LIGGÉEY SENEGAL CI JAMM/UDD revendique l’éthique, le travail et le respect et promeut une politique qui renforce les valeurs et la préservation des acquis démocratiques.