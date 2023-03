Élection de représentativité : Les enseignants ont majoritairement voté pour le SIENS, le SELS le SAEMS

Les résultats des élections de représentativité dans le secteur de l’Enseignement sont tombés. C’est le SIENS, le SELS et le SAEMS qui ont sont majoritaires au sein des corps de contrôle, élémentaire, préscolaire et au moyen-secondaire.



Les résultats du vote électronique sont disponibles ce lundi 13 mars 2023 sur la plateforme des résultats des élections syndicales publiées par la direction générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail, du dialogue social et des Relations avec les Institutions.



Ainsi, le Siens pour les corps de contrôle a engrangé 580 voix soit un taux de 92.21%.



Pour l’élémentaire et le préscolaire, c’est le SELS qui arrive en premier avec 9660 voix pour 26.30% suivi de l’UDEN 5797 voix pour 15.78%.



Et enfin pour le moyen-secondaire, le SAEMS qui caracole en tête avec 7741 voix pour 34.58% suivi du CUSEMS avec 5743 voix pour 25.65% et CUSEMS/A de Dame Mbodji, ferme la marche avec 4144% pour 18.51% des suffrages valablement exprimés durant une semaine de vote ( 6-13 mars 2023) sur l’étendue du territoire national.