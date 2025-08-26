Effectif carcéral au Sénégal : « 15.267 prisonniers enregistrés », Ousmane Diagne, Ministre de la Justice

Dans sa prise de parole ce mardi devant l’assemblée nationale, le ministre de la Justice Ousmane Diagne a informé sur l’effectif carcéral actuel. « Il y’a 15.267 détenus à la date du 18 août 2025 dans les prisons au Sénégal », a déclaré Ousmane Diagne, ministre de la Justice…
Le ministre d’ajouter que les détentions provisoires font au moins 3 ans en prison. Ils sont au nombre de 547 en précisant que la moyenne des détentions est d'un an.
